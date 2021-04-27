Мусоропроводов не будет: в Подмосковье введён новый стандарт жилья

Новый стандарт строительства многоквартирных домов задан в Московской области, сообщает телеканал "360". О том, как будет выглядеть современно жильё для москвичей, рассказал губернатор Андрей Воробьёв в ходе общения с жителями.
Он подчеркнул, что в домах нового формата не будет мусоропроводов.
"Раньше система, нам всем знакомая, не предполагала разделения мусора. Запах был ужасный. Сегодня благодаря тому, что наши жители разделяют мусор, как и во многих странах, делается специальная комната, чтобы ты мог разделить мусор и вместо посторонних запахов была чистота и порядок", — пояснил Воробьёв.
Также, для удобства жителей, на входах в подъезды не будет ступеней, а во дворах — машин.
"Всем нужны не "человейники", а комфортные экосистемы. Что это значит? Это значит двор без машин, где могут спокойно гулять дети. Это светлые и безопасные подъезды, где есть куда поставить коляску и велосипед, вход удобный — без ступеней", — сказал он.
Застройщикам, которые готовы предоставить проекты, подходящие под новый формат, по словам губернатора, будет отдан приоритет.
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