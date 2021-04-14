Шойгу рассказал курьёзный случай на учениях "Умка-2021"

Белому медведю почему-то очень приглянулась вешка, на месте которой должна была пробить лёд и всплыть на поверхность одна из трёх атомных подводных лодок.

Курьёзную историю поведал министр обороны России и председатель Русского географического обществе Сергей Шойгу на прошедшем в среду, 14 апреля, заседании попечительского совета организации. Он рассказал, как любопытный белый медведь чуть не сорвал уникальный манёвр, который должны были произвести три атомные подводные лодки в рамках учений "Умка-2021".

Подлодки должны были проломить лёд полутораметровой толщины и одновременно всплыть на поверхность в радиусе всего 300 метров, причём места всплытия субмарин были обозначены вешками на льду.

"К одной из этих вешек докопался медведь и долго ходил вокруг неё. Вынуждены были его отгонять, потому что лодка должна была снизу всплывать, а медведь как раз стоял на этом месте. Медведи там есть, они чувствуют себя свободно", — рассказал министр обороны России.

В итоге манёвр был успешно выполнен. Заинтересовавшая медведя вешка в результате всплытия оказалась как раз на крыше рубки субмарины, сообщает РИА Новости.

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