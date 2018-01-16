В центральной Росси на европейской части во второй половине января наступит традиционная морозная зима. Ночные морозы будут достигать 15 градусов ниже нуля, дневные — до 7, сообщает Гидрометцентр.
По расчетам Гидрометцентра, и февраль, и март прогнозируются на европейской территории около и выше нормы. Вторая половина января прогнозируется существенно холоднее, чем первая половина месяца. Но температурный фон во второй половине месяца ожидается около и выше нормы на 2 градуса.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что школьники некоторых районов Колымы из-за сильных морозов остались дома.
15 января в связи с низкими температурами и в целях профилактики простудных заболеваний в пяти школах Сусуманского городского округа Магаданской области были отменены занятия в школах для учащихся с первого по 11-е классы.
Сообщается, что 15 января минимальная температура в Сусуманском районе составила 54 градуса мороза.
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15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).
2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.