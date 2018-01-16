В центральную Россию придет глубокая зима

В центральной Росси на европейской части во второй половине января наступит традиционная морозная зима. Ночные морозы будут достигать 15 градусов ниже нуля, дневные — до 7, сообщает Гидрометцентр.

По расчетам Гидрометцентра, и февраль, и март прогнозируются на европейской территории около и выше нормы. Вторая половина января прогнозируется существенно холоднее, чем первая половина месяца. Но температурный фон во второй половине месяца ожидается около и выше нормы на 2 градуса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что школьники некоторых районов Колымы из-за сильных морозов остались дома.

15 января в связи с низкими температурами и в целях профилактики простудных заболеваний в пяти школах Сусуманского городского округа Магаданской области были отменены занятия в школах для учащихся с первого по 11-е классы.

Сообщается, что 15 января минимальная температура в Сусуманском районе составила 54 градуса мороза.

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