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Навальный: проиграл два уголовных дела и "поднял с пола" третье

Общество

Защита Алексея Навального в ближайшее время без работы не останется. Впереди у блогера маячит ещё несколько судов и апелляций.

Навальный: проиграл два уголовных дела и "поднял с пола" третье

В субботу, 20 февраля, в Бабушкинском суде Москвы прошли два заседания с участием Алексея Навального. В 10 утра была рассмотрена апелляция на его арест. Несмотря на доводы защиты, ссылавшейся на определение ЕСПЧ о немедленном освобождении Навального в соответствии с 39-м правилом регламента, суд признал законной и оставил в силе замену условного срока реальным. С учётом времени пребывания под домашним арестом и в СИЗО, общий срок заключения составит 2,5 года.

Позже, в 14 часов, продолжилось рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Сторона обвинения просила оштрафовать подсудимого на 950 тысяч рублей. Решение суда — штраф 850 тысяч рублей, оспорить его можно в течение 10 дней.

Ранее адвокат блогера Вадим Кобзев высказался, что сумма штрафа "значительная для Навального". По мнению защиты, деньги на оплату штрафа соберут сторонники Навального.

Но и это ещё не всё. В ходе судебных заседаний Алексей Навальный своим беспардонным поведением и неадекватными заявлениями, что называется, "поднял с пола" ещё как минимум одну статью — о неуважении к суду (ст. 297 УК РФ). Материалы дела о клевете выделены судом для проверки Следственным комитетом, по итогам которой может быть возбуждено следующее уголовное дело против Навального. А некоторые эксперты считают, что вся деятельность блогера и его команды тянет на ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). И если всё это не будет в очередной раз спущено на тормозах, то защите Навального предстоит ещё много работы.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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