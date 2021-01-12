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Илон Маск потерял $13,5 миллионов за один день

Общество

Основатель SpaceX и президент Tesla Илон Маск после недолгого пребывания на позиции самого богатого человека планеты опустился на второе место в рейтинге миллиардеров, потеряв почти $14 млрд своего состояния на биржевой сессии в понедельник.

Илон Маск потерял ,5 миллионов за один день

Об этом сообщает Forbes.

Акции Tesla упали почти на 8%, сократив капитал Маска на $ 13,5 млрд, до $ 176,2 млрд. 

В настоящее время ему не хватает около $ 6000 миллионов, чтобы догнать владельца Amazon Джеффа Безоса, который снова занял первое место в списке самых богатых людей, несмотря на то, что акции его компании начали на этой неделе с падения более чем на 2%.

Напомним, Маск стал самым богатым в мире 8 января, после того как капитализация Tesla выросла на 7,9%. Уже в этом состоянии Маск объявил о планах продать почти всю свою собственность для финансирования колонизации Марса. 

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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