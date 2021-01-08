Илон Маск объявлен самым богатым человеком в мире

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск превзошел основателя Amazon Джеффа Безоса как самого богатого человека в мире. Его состояние выросло до более чем $185 млрд, в то время как у Безоса "всего" $184 млрд.

7 января Маск был официально назван самым богатым человеком на планете после того, как стоимость акций Tesla выросла на 4,8%.

Быстрый рост личного состояния Маска за последний год, несомненно, вызвал зависть коллег из Кремниевой долины, но его незаинтересованная реакция на новости в Твиттере наводит на мысль, что он на самом деле не обращает внимания на детали.

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А вот соотечественники, напротив, проявили к новости огромный интерес:

у многих были идеи о том, как он должен потратить свое состояние, от прекращения мирового голода и бездомности до пожертвований случайным пользователям Twitter.

К слову, миллиардеры в Америке вообще не очень популярны в последнее время, учитывая огромные прибыли, которые они заработали, в то время как многим людям было запрещено работать из-за правительственных ограничений, введенных из-за коронавируса.

Почему сравнивают именно с Безосом

Безос и Маск не просто конкуренты в области технологий - оба полны решимости вернуть человечество в космос, хотя Маск больше сосредоточился на потенциальной колонии на Марсе, а Безос больше заинтересован в создании многоразовых ракет, чтобы снизить стоимость отправки материалов на орбиту.