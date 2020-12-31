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Только четверть россиян ждут положительных перемен в 2021 году

Общество

Исследователи французской группы Ipsos Global Advisor провели в 31 стране опрос, чтобы понять: чего ожидают люди от наступающего года.

Только четверть россиян ждут положительных перемен в 2021 году
  • В основном - как и стоило ожидать - жителей Земли волнуют вопросы, так или иначе связанные с пандемией: эффективность вакцин и их доступность, конец пандемии и новые угрозы от мутаций коронавируса, восстановление порушенной экономики...

И граждане России не стали исключением.

Чего ждут россияне

  • 63% - надеются на положительный эффект от вакцинации (в среднем по миру - 68%);
  • 30% с этим не согласны (в других странах скептиков 23%);
  • 66% уверены - маски останутся с нами на весь 2021 год;
  • 54% говорят, что вакцину от коронавируса получат все желающие;
  • 45% - что жизнь вернётся в нормальное русло;
  • 37% ожидают, что экономика полностью восстановится;
  • 22% - что коронавирусный кризис изменит мир к лучшему.
  • 59% ожидают обвала фондовых рынков (в мире таковых 40%);

Глобальные угрозы:

  • 70% россиян уверены: глобальное потепление усилится (в мире - 75%);
  • 16% ожидают вымирания человечества,
  • 15% - что Земля столкнётся с астероидом,
  • 12% - что нашу планету посетят пришельцы.

Что же касается уходящего года в целом, то

87% россиян (показатель в мире - 90%) считают 2020 плохим годом для себя лично и для своей семьи.

В то, что новый, 2021-й, будет лучше, верят 24% жителей России.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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