Только четверть россиян ждут положительных перемен в 2021 году
Исследователи французской группы Ipsos Global Advisor провели в 31 стране опрос, чтобы понять: чего ожидают люди от наступающего года.
- В основном - как и стоило ожидать - жителей Земли волнуют вопросы, так или иначе связанные с пандемией: эффективность вакцин и их доступность, конец пандемии и новые угрозы от мутаций коронавируса, восстановление порушенной экономики...
И граждане России не стали исключением.
Чего ждут россияне
- 63% - надеются на положительный эффект от вакцинации (в среднем по миру - 68%);
- 30% с этим не согласны (в других странах скептиков 23%);
- 66% уверены - маски останутся с нами на весь 2021 год;
- 54% говорят, что вакцину от коронавируса получат все желающие;
- 45% - что жизнь вернётся в нормальное русло;
- 37% ожидают, что экономика полностью восстановится;
- 22% - что коронавирусный кризис изменит мир к лучшему.
- 59% ожидают обвала фондовых рынков (в мире таковых 40%);
Глобальные угрозы:
- 70% россиян уверены: глобальное потепление усилится (в мире - 75%);
- 16% ожидают вымирания человечества,
- 15% - что Земля столкнётся с астероидом,
- 12% - что нашу планету посетят пришельцы.
Что же касается уходящего года в целом, то
87% россиян (показатель в мире - 90%) считают 2020 плохим годом для себя лично и для своей семьи.
В то, что новый, 2021-й, будет лучше, верят 24% жителей России.