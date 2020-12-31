Только четверть россиян ждут положительных перемен в 2021 году

Исследователи французской группы Ipsos Global Advisor провели в 31 стране опрос, чтобы понять: чего ожидают люди от наступающего года.

В основном - как и стоило ожидать - жителей Земли волнуют вопросы, так или иначе связанные с пандемией: эффективность вакцин и их доступность, конец пандемии и новые угрозы от мутаций коронавируса, восстановление порушенной экономики...

И граждане России не стали исключением.

Чего ждут россияне

63% - надеются на положительный эффект от вакцинации (в среднем по миру - 68%);

30% с этим не согласны (в других странах скептиков 23%);

66% уверены - маски останутся с нами на весь 2021 год;

54% говорят, что вакцину от коронавируса получат все желающие;

45% - что жизнь вернётся в нормальное русло;

37% ожидают, что экономика полностью восстановится;

22% - что коронавирусный кризис изменит мир к лучшему.

59% ожидают обвала фондовых рынков (в мире таковых 40%);

Глобальные угрозы:

70% россиян уверены: глобальное потепление усилится (в мире - 75%);

16% ожидают вымирания человечества,

15% - что Земля столкнётся с астероидом,

12% - что нашу планету посетят пришельцы.

Что же касается уходящего года в целом, то

87% россиян (показатель в мире - 90%) считают 2020 плохим годом для себя лично и для своей семьи.

В то, что новый, 2021-й, будет лучше, верят 24% жителей России.