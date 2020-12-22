Россиянам советуют заменить картофель на топинамбур в салате оливье

Диетолог Маргарита Королёва рекомендует вместо картофеля добавлять в салат топинамбур. Дело в том, что в состав этого растения входят пищевые волокна, которые поддерживают работу кишечника, благодаря чему происходит процесс детоксикации. Это позволяет избавить кишечник от перегрузки высокоуглеводистыми продуктами.

"Картофель же, особенно отварной, приносит в организм не только крахмальную составляющую, но и в некоторых случаях могут быть реакции в виде повышения уровня сахара, особенно при нарушении углеводного обмена", — пояснила специалист.

Особенно топинамбур стоит употреблять людям с лишним весом. По вкусовым качествам он напоминает картофель, сообщает "Москва".

"Имея в составе пищевые волокна, низкий гликемический индекс, способность регулировать работу поджелудочной железы, это будет хорошая палочка-выручалочка для тех, кто захочет вместе с оливье встретить новогодние праздники", — заключила Королёва.