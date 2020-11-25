Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Звезда шоу "Дом-2" расстаётся с беременной невестой
Два румынских тяжелоатлета лишены медалей Олимпиады-2012
Ольга Бузова заменит Бориса Моисеева в дуэте с Трубачом
Инцидент у офиса Меркель: новые подробности
Гитарист Стаса Михайлова рассказал о своих заработках у артиста
Три урока Трампа: чем запомнился уходящий президент
Собчак запустила могилы деда и бабки по отцовской линии
Три сестры вошли в состав сборной Швейцарии на Кубок мира по биатлону
Экстремально откровенные шпагаты: Волочкова отрывается на Мальдивах

Андрей Лукутин: профессия учителя никогда не приносила высоких доходов

Общество

Опрос, в котором приняли участие 4184 человека в возрасте от 18 лет, показал, какие сферы деятельности россияне считают самыми престижными. Большинство респондентов считают престижным работать в нефтегазовой отрасли (48%) и сфере информационных технологий (47%). В число "некотируемых" отраслей вошли ЖКХ, розничная торговля, образовательные учреждения и сельское хозяйство.

Андрей Лукутин: профессия учителя никогда не приносила высоких доходов

О том, почему упал престиж профессии учителя, в интервью "Правде. Ру" рассказал заместитель директора городского просветительского центра Москвы, лауреат конкурса "Учитель года" Андрей Лукутин.

"Во-первых, сразу хочу отметить, что профессию учителя нельзя сравнивать с работой в нефте- и газодобывающей промышленности. Также её нельзя сравнивать с такими уникальными профессиями как артист, журналист, бизнесмен.

Профессия учителя никогда не входила и не будет входить в топ, и это совершенно нормально. Это очень сложная деятельность, которая ни в какие времена не приносила высоких доходов.

В советский период государство всё-таки уделяло большое внимание тому, чтобы в обществе складывалось впечатление о нужности, важности профессии учителя. Я говорю о нашем кинематографе. За последние 25 лет я не вспомню ни одного фильма, кроме "Большой перемены" или "Доживём до понедельника", в котором бы рассказывалось о школе и об учителе.

Понятие "учитель — царь и Бог" угасло

И этот процесс начался не сейчас, и не 20 лет тому назад, а намного раньше.

В 1990-2000 годы практически во всех сферах снизилась заработная плата, изменилось отношение к учительскому труду.

Сейчас власти пытаются возродить всевозможными способами отношение к человеку, который передаёт знания, но сделать это становится всё сложнее и сложнее: изменилось общество, и учителя уже не являются единственными источниками информации, нам надо постоянно учиться.

Конечно, хотелось бы, чтобы эта профессия считалась важной. Но важными профессии становятся в такие сложные моменты как сейчас. В условиях пандемии важны не работники нефтегазовой отрасли, не артисты, а врачи и учителя.

Хоть они теперь и герои, но всё равно все получают по полной программе. Это, конечно, очень показательно в нашем обществе. Их не то чтобы поддерживают, а ещё больше дают им по шее. Это, конечно, страшно.

Что касается финансовой стороны вопроса, то государство сейчас уделяет этому внимание. В Москве у учителей с зарплатами всё хорошо, а вот в регионах всё очень плохо.

Отношение к учителю во многом зависит не только от государства, но и от нас самих. Когда вместе, тогда получится, если нет, то ничего не получится, сколько бы денег ни вкладывали", — пояснил собеседник "Правды. Ру".

 

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Собчак запустила могилы деда и бабки по отцовской линии
Три сестры вошли в состав сборной Швейцарии на Кубок мира по биатлону
Комаровский раскритиковал советы "жутких экспертов" по лечению COVID-19
Экстремально откровенные шпагаты: Волочкова отрывается на Мальдивах
Федун высказал претензии "Спартака" к сборной России из-за Соболева
Казанский поблагодарил болельщиков за поддержку после слов Черчесова
В Ивановской области за поддержку террористов задержали иностранца
Набиуллина рассказала о ситуации с банками, вкладами и кредитами
Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом
В Кремле рассказали о возросшей тревоге россиян из-за COVID-19
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ефремов уже накосячил. Его могут "опустить" в колонии

Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.

Ефремов уже накосячил. Его могут "опустить" в колонии
Армия США приготовила "сюрприз" для Крыма - РСЗО HIMARS
Военные новости
Армия США приготовила "сюрприз" для Крыма - РСЗО HIMARS
Российский шоу-бизнес
Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет
Российский шоу-бизнес
Прилучный сразу после госпитализации позвонил Муцениеце
Любовь Степушова Канадские украинцы нашли способ наказать Лукашенко Любовь Степушова Игорь Буккер Медики выявили еще одну опасность искусственного вскармливания Игорь Буккер Олег Артюков Чудеса на виражах: что происходит в Хабаровске Олег Артюков
Комментарии
Какие виды спорта укрепят здоровье ребенка
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Американист рассказал, почему Трамп не пойдёт на госпереворот
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Россия строит мегабункер и ждет ядерный удар?
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Захвативший детей в заложники в Санкт-Петербурге сдался
Молдавия: при президенте от Фонда Сороса любая страна обречена
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
"День позора": Заворотнюк рассказала о встрече с Ди Каприо
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
"День позора": Заворотнюк рассказала о встрече с Ди Каприо
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников