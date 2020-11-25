Опрос, в котором приняли участие 4184 человека в возрасте от 18 лет, показал, какие сферы деятельности россияне считают самыми престижными. Большинство респондентов считают престижным работать в нефтегазовой отрасли (48%) и сфере информационных технологий (47%). В число "некотируемых" отраслей вошли ЖКХ, розничная торговля, образовательные учреждения и сельское хозяйство.

О том, почему упал престиж профессии учителя, в интервью "Правде. Ру" рассказал заместитель директора городского просветительского центра Москвы, лауреат конкурса "Учитель года" Андрей Лукутин.

"Во-первых, сразу хочу отметить, что профессию учителя нельзя сравнивать с работой в нефте- и газодобывающей промышленности. Также её нельзя сравнивать с такими уникальными профессиями как артист, журналист, бизнесмен.

Профессия учителя никогда не входила и не будет входить в топ, и это совершенно нормально. Это очень сложная деятельность, которая ни в какие времена не приносила высоких доходов.

В советский период государство всё-таки уделяло большое внимание тому, чтобы в обществе складывалось впечатление о нужности, важности профессии учителя. Я говорю о нашем кинематографе. За последние 25 лет я не вспомню ни одного фильма, кроме "Большой перемены" или "Доживём до понедельника", в котором бы рассказывалось о школе и об учителе.

Понятие "учитель — царь и Бог" угасло

И этот процесс начался не сейчас, и не 20 лет тому назад, а намного раньше.

В 1990-2000 годы практически во всех сферах снизилась заработная плата, изменилось отношение к учительскому труду.

Сейчас власти пытаются возродить всевозможными способами отношение к человеку, который передаёт знания, но сделать это становится всё сложнее и сложнее: изменилось общество, и учителя уже не являются единственными источниками информации, нам надо постоянно учиться.

Конечно, хотелось бы, чтобы эта профессия считалась важной. Но важными профессии становятся в такие сложные моменты как сейчас. В условиях пандемии важны не работники нефтегазовой отрасли, не артисты, а врачи и учителя.

Хоть они теперь и герои, но всё равно все получают по полной программе. Это, конечно, очень показательно в нашем обществе. Их не то чтобы поддерживают, а ещё больше дают им по шее. Это, конечно, страшно.

Что касается финансовой стороны вопроса, то государство сейчас уделяет этому внимание. В Москве у учителей с зарплатами всё хорошо, а вот в регионах всё очень плохо.

Отношение к учителю во многом зависит не только от государства, но и от нас самих. Когда вместе, тогда получится, если нет, то ничего не получится, сколько бы денег ни вкладывали", — пояснил собеседник "Правды. Ру".