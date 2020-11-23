Профессия учителя вошла в ТОП самых непрестижных в России

Опрос, в котором приняли участие 4184 человека в возрасте от 18 лет, показал, какие сферы деятельности россияне считают самыми престижными.

Большинство респондентов считают престижным работать в нефтегазовой отрасли (48%) и сфере информационных технологий (47%).

IT-отрасль для респондентов в возрасте от 18 до 25 лет, а также для опрошенных людей Москвы, Санкт-Петербурга, Северо-Западного и Центрального федеральных округов находится на первом месте.

К числу непрестижных отраслей относится ЖКХ (так считают 45% опрошенных). На втором месте находится розничная торговля (31%), далее расположились образовательные учреждения (26%) и сельское хозяйство (24%), приводит слова экспертов ТАСС.

По мнению большинства соискателей (74%), престиж профессии определяет размер зарплаты. 58% респондентов считают, что престижная профессия — это та, которая пользуется уважением в обществе.