Подавляющее большинство россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают главной национальной идеей страны — сохранение населения, а также здоровье и материальный достаток семей.
Немногим меньше соотечественники оценили достойно оплачиваемый труд и комфортную среду обитания.
"Россияне (92%) считают самой важной национальной идеей для страны — сохранение населения, здоровье и благополучие семей. На втором месте (87%) — достойный эффективный труд, на третьем (86%) — комфортная и безопасная среда для жизни. 81% граждан считают самой важной национальной идеей для страны — "возможности для самореализации и развития талантов", 60% — "цифровую трансформацию" и 59% — успешное предпринимательство", — отмечается в результатах Всероссийского института общественного мнения (ВЦИОМ).
Российские граждане более всего заметили усилия властей в цифровизации различных сфер жизнедеятельности.
"Государственные органы власти стали больше уделять внимания в течение последнего года сфере деятельности нацпроектов "Цифровая экономика" (64%), "Безопасные и качественные дороги" и "Демография" (по 54% соответственно), а также "Жильё и городская среда" (51%)", — отмечается в результатах исследования.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.