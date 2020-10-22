Россияне считают национальной идеей сохранение населения, выяснил ВЦИОМ

Подавляющее большинство россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают главной национальной идеей страны — сохранение населения, а также здоровье и материальный достаток семей.

Немногим меньше соотечественники оценили достойно оплачиваемый труд и комфортную среду обитания.

"Россияне (92%) считают самой важной национальной идеей для страны — сохранение населения, здоровье и благополучие семей. На втором месте (87%) — достойный эффективный труд, на третьем (86%) — комфортная и безопасная среда для жизни. 81% граждан считают самой важной национальной идеей для страны — "возможности для самореализации и развития талантов", 60% — "цифровую трансформацию" и 59% — успешное предпринимательство", — отмечается в результатах Всероссийского института общественного мнения (ВЦИОМ).

Российские граждане более всего заметили усилия властей в цифровизации различных сфер жизнедеятельности.