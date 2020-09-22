Употребление спиртных напитков во время осенней депрессии крайне опасно, так как может привести к алкогольной зависимости, считает специалист.
"Алкоголь может кратковременно улучшить настроение человека, но у этого эффекта есть последствия. Спиртное не решает проблемы, а только создает новые. В таких случаях очень быстро формируется привычка к алкоголю. Не избавившись от одной беды, человек попадает в другую", — объяснил радио Sputnik руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра имени Сербского Борис Положий.
Он дал несколько советов, как простой способ выйти из состояния осенней депрессии, не прибегая к помощи алкогольных напитков.
"Есть доступный способ преодолеть лёгкую форму депрессии. Очень хорошо помогают движение, физические упражнения и просто прогулки. Физические нагрузки по эффективности можно сравнить со специальными препаратами, антидепрессантами. Если такие меры не помогают, то надо обратиться к врачу", — рассказал Борис Положий в интервью радио Sputnik.
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