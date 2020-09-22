Алкоголь признали опасным "помощником" при осенней депрессии

Употребление спиртных напитков во время осенней депрессии крайне опасно, так как может привести к алкогольной зависимости, считает специалист.

"Алкоголь может кратковременно улучшить настроение человека, но у этого эффекта есть последствия. Спиртное не решает проблемы, а только создает новые. В таких случаях очень быстро формируется привычка к алкоголю. Не избавившись от одной беды, человек попадает в другую", — объяснил радио Sputnik руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра имени Сербского Борис Положий.

Он дал несколько советов, как простой способ выйти из состояния осенней депрессии, не прибегая к помощи алкогольных напитков.