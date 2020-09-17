Тренер по фейсбилдингу рассказал, как избавиться от привычки хмуриться

С возрастом у человека фиксируется определённое выражение лица, и не у всех оно позитивное и доброжелательное.

"Когда эмоции имеют постоянный характер, мышцы, отвечающие за их отражение, входят в спазм и фиксируются. Если человек часто опечален, находится в измотанном, стрессовом состоянии, у него часто опущены уголки рта, появляется межбровная морщина либо напряжение около носа по линии носогубной складки, фиксируется пренебрежительная ухмылка на лице", — рассказала тренер по фейсбилдингу радио Sputnik Татьяна Мамонова.

Она уверена, если поработать с мышцами лица, можно и подкорректировать эмоциональную маску. Мимический контроль поможет отследить вредные привычки мимики лица.