С возрастом у человека фиксируется определённое выражение лица, и не у всех оно позитивное и доброжелательное.
"Когда эмоции имеют постоянный характер, мышцы, отвечающие за их отражение, входят в спазм и фиксируются. Если человек часто опечален, находится в измотанном, стрессовом состоянии, у него часто опущены уголки рта, появляется межбровная морщина либо напряжение около носа по линии носогубной складки, фиксируется пренебрежительная ухмылка на лице", — рассказала тренер по фейсбилдингу радио Sputnik Татьяна Мамонова.
Она уверена, если поработать с мышцами лица, можно и подкорректировать эмоциональную маску. Мимический контроль поможет отследить вредные привычки мимики лица.
"Если мы берём под контроль мышцы лица, которые чрезмерно нагружены, часто включаются, то можем изменить выражение лица, избавиться от привычки хмуриться. Недостаточно активные мышцы также можно натренировать. На лице во время выполнения упражнений не должны появляться новые заломы. Упражнение важно делать с одной мышцей, а не сразу с несколькими", — сказала Татьяна Мамонова.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.