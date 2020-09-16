Глава Роструда Михаил Иванков рассказал о том, что российские граждане получат все положенные им выплаты по зарплате, которые им были должны работодатели. А также будут восстановлены все права, которые были нарушены.
"В период с января по июль этого года Роструд добился погашения задолженности по заработной плате на сумму порядка 5,8 миллиарда рублей. В результате чего восстановлены права более чем 220 тысяч работников. По итогам контрольно-надзорных мероприятий более 500 материалов было направлено в органы прокуратуры и следствия в целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных в нарушении законодательства об оплате труда лиц", — говорится в сообщении пресс-службы федеральной службы.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.