В Израиле проводятся раскопки неподалёку от одного из населённых пунктов. Подростку, который принимал участие в раскопках по молодёжной программе, посчастливилось найти уникальный клад: сосуд с монетами возрастом более тысячи лет, относящийся к эпохе Аббасидов.
"Клад был зарыт в землю в керамическом сосуде. Тот, кто спрятал его 1100 лет назад, рассчитывал вернуться и отрыть его, и даже закрепил сосуд с помощью гвоздя, чтобы тот не двигался с места", — рассказала руководитель раскопок Лиат Надав-Зив.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.