Тысячелетие в земле: израильский подросток нашёл клад

В Израиле проводятся раскопки неподалёку от одного из населённых пунктов. Подростку, который принимал участие в раскопках по молодёжной программе, посчастливилось найти уникальный клад: сосуд с монетами возрастом более тысячи лет, относящийся к эпохе Аббасидов.