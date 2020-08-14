В Армении оштрафовали министра за отсутствие маски на пресс-конференции

Министру экономики Армении полиция выписала штраф за отсутствие защитной маски на пресс-конференции.

"Сегодня министр экономики Тигран Хачатрян из своего кабинета прошел в зал пресс-конференции без маски. Через несколько секунд он заметил ее отсутствие, попросил прощения и вернулся уже с медицинской маской. После завершения пресс-конференции полиция выписала штраф министру", — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минэкономики Анна Оганян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что в условиях пандемии коронавируса ношение медицинских масок в общественных местах является обязательным для всех. Он выходил на улицы, чтобы раздавать маски прохожим. А также публично под телекамеры давал указание полиции строго следить за выполнением этого требования и безжалостно штрафовать нарушителей.

Штраф составляет 10 тысяч драмов (около 1,5 тысячи рублей).