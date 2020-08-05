В Крыму наградили семилетнюю тулячку за спасение малыша

Благодарственные письма и подарки вручили 7-летней Дарье Павловой из Тулы, которая спасла случайно упавшего в бассейн пятилетнего мальчика в отеле под Судаком.

Инцидент случился 1 августа в частном отеле в пригороде Судака поселке Уютное. Мальчик катался на самокате вокруг бассейна и резко упал в него. Стоявшая рядом семилетняя девочка, не раздумывая, бросилась за ним прямо в воду и держала голову малыша на поверхности. Взрослые вовремя подоспели и помогли вытащить мальчика.

"Сегодня в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проведено торжественное мероприятие по случаю вручения семилетней Дарье Павловой благодарственного письма и ценных подарков. Благодаря неравнодушию и смелости Даши удалось предотвратить несчастный случай", - говорится в сообщении ГСУ СК по Крыму и Севастополю.

Руководитель ГСУ СК поблагодарил Дашу за ее поступок, а её родителей - за достойное воспитание дочери. Региональное МЧС также представит Дашу к награде.