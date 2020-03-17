Вузы Казани перейдут на дистанционное обучение

Казанский федеральный университет (КФУ) с 19 марта на время перейдет на дистанционный формат обучения, вероятнее всего, на три недели.

Как рассказали в пресс-службе вуза, в университете проводят работу по актуализации полных данных по преподаваемым дисциплинам в личном кабинете преподавателя. Также там знакомят всех студентов с работой в электронном формате. О каникулах никто не думает, учебный процесс будет идти без потери академических часов.

Образовательные программы при этом будут исполняться в полном объеме. Занятия, которые нельзя провести без специализированных аудиторий и оборудования, перенесут на другие даты.