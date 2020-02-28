Бывший украинский депутат Александр Ковтуненко, которого со словами: "пошел вон, нацистская мразь", — из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" выгнал ведущий прокомментировал происшествие в соцсетях.
Естественно, в своем посте бывший украинский политик представил себя героем и умницей, которого просто не смог терпеть рядом с собой "слабак Соловьев":
"Не найдя, как ответить на вопрос, просто выгнал", — заявил поклонник Бандеры, абсолютно ничего (это видно на записи программы — прим. ред) Ковтуненко.
На вопрос другого украинского политика, заданный в комментарии:
"Чего тебя вообще туда понесло?", —
экс-депутат заявил, что воспользовался эфиром на российском телевидении, чтобы "засеять определенные мыслевирусы".
И даже пример одно такого привел:
"Я раскрыл русским глаза на Суркова (бывший помощник российского президента Владислав Сурков — прим. ред). Теперь, благодаря мне они там, в России, знают, что это дремучий шовинист, который скоро поедет на ПМЖ в США, так как провел замечательную работу против развития России"
"Я не уверен, что произошедшее в эфире можно назвать конфликтом… человек, представляющий украинское экспертное сообщество, явно, ну, переоценил свои силы, возможности в споре… сам себя превзошёл, отрицая совершенно очевидные вещи, придумывая такие небылицы из исторической мифологии Украины, которые даже самые смелые украинские байкари не могли бы придумать.Спорить с ним дальше было бесполезно — у Ковтуненко упала планка… ведущему пришлось от него избавляться".
"Респект Владимиру Рудольфовичу Соловьеву за решение удалить из студии Ковтуненко — гремучей смеси трусливо-националистического недоразумения, не имеющего ничего общего с истинной Украиной".
Напомним, что телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии украинского политика, который пытался оправдывать начал оправдывать действия УПА* и ее главарей Бандеру и Шухевича. Подробнее о скандале на "России-1" читайте и смотрите отрывок программы в материале на сайте.
* запрещенная в РФ экстремистская организация
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