"Пошёл вон, нацистская мразь!": Соловьёв выгнал украинского политика

Позорным изгнанием из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на ТК "Россия-1" закончилось участие в ней для экс-депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Конфликт на площадке разгорелся после того, как Ковтуненко начал оправдывать действия УПА* и ее главарей Степана Бандеру и Романа Шухевича, попутно пытаясь "просветить темноту российскую" насчет поддержки, которую евреи оказывали бандеровцам и "случайном" убийстве генерала Николая Ватутина членами УПА*.

Что творилось в студии

Восемь минут Владимир Соловьев пытался доказать украинскому политику, что история — наука точная и прежде, чем что-то утверждать, возводя в абсолют, нужно читать первоисточники.

Но украинские националисты в своем обожании Бандеры не способны слышать оппонентов. Даже тогда, когда их собственная неграмотность — "ты б книжку, что ли, какую почитал", — говорил экс-нардепу Соловьев — очевидна всем вокруг.

В результате взбешенный ведущий назвал украинского эксперта "нацистской мразью", позвал охрану и потребовал вывести Ковтуненко из студии.

* запрещенная в РФ экстремистская организация