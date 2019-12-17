Мат назвали залогом успеха команды сотрудников

Британские ученые пришли к выводу, что использование мата в речи на работе повышает уровень доверия между сотрудниками, что часто приводит к успеху всю команду. Нецензурная лексика, согласно данным исследования, помогают выразить те чувства и мысли, которые сложно выразить с помощью слов повседневных языка.

Таким образом люди лучше понимают друг друга, что помогает укрепить отношения в коллективе. Ученые также отметили, что употребление ненормативной лексики человеком свидетельствует о том, что человек реже врет, а также имеет высокий уровень эмоционального интеллекта.

Специалисты провели эксперимент, в процессе которого участники держали руку в ледяной воде. Те участники эксперимента, которые молчали, продержались в 1,5 раза меньше, чем те, что ругался при этом матом. Это связано с повышенным кровообращением и высоким уровнем эндорфинов. В результате исследования выяснилось, что самые сплоченные команды сотрудников общаются между собой с использование мата.

Ранее "Правда.Ру" писала, что матерщину "переквалифицировали" в междометия.