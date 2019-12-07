Мэр Липецка объяснилась за видео с нецензурной лексикой

Пресс-секретарь Евгении Уваркиной Иван Терехов передал журналистам слова главы Липецка относительно публикации видео с нецензурной лексикой, которое вызвало общественный резонанс. Уваркина признала, что видео записывала она и голос на видеозаписи тоже принадлежит ей.

"Это произошло 3 декабря. Около 9 утра я приехала на объект, сдачи которого мы всем городом очень ждем. Я возмутилась до предела, поскольку не обнаружила ни одного работника, техника стояла на месте, никаких работ не проводилось. Видео я записала, чтобы отправить в рабочий чат. Кто-то из чата поступил непорядочно и опубликовал его", - пояснила мэр Липецка.

Уваркина отметила, что публикация видео тоже поспособствовала развитию ситуации. Сейчас, по ее словам, в парке "кипит" работа. Глава города выразила надежду, что строителям удастся сдать объект до 28 декабря, чтобы жители смогли отпраздновать Новый год в новом парке.