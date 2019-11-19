"Коммунисты России" против новых серий мультфильма "Ну, погоди!

Российские коммунисты собираются провести пикеты у "Союзмультфильма", вооружившись портретами Зайца и Волка.

В партии считают, что мультипликаторы, которые планируют снять 26-серийное продолжение "Ну, погоди!", смогут создать лишь "тривиальную копию легендарного произведения советской мультипликации", и преследуют только корыстные цели.

Исполнительный секретарь центрального комитета партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил, что "бессовестные капиталисты" замахнулись на новую версию мультфильма, когда нет уже в живых ни Анатолия Папанова, ни Клары Румяновой, озвучивших персонажей анимационной ленты.

Коммунистов беспокоит то, что в настоящее время многие пытаются сыграть на ностальгии зрителей, к примеру, по аналогичной схеме появилось продолжение мультфильма "Трое из Простоквашино".

Новые серии мультфильма авторы собираются отснять к 50-летию оригинального сериала. Известно, что действие буде происходить в XXI веке, и в настоящее время студия решает вопрос, кто будет озвучивать главных героев.

Однако члены коммунистической партии призывают Министерство культуры не выделять деньги на "эту сомнительную затею".

Оригинальный мультфильм "Ну, погоди!" был создан в 1969 году, до 1986 года было выпущено всего 16 серий. Когда не стало Анатолия Папанова, то еще две серии озвучивали отрывками записей с его голосом.

Алексей Котеночкин, сын режиссера оригинальных серий Вячеслава Котеночкина, снял еще два выпуска в 2005–2006 годах, в которых героев озвучили пародист Игорь Христенко и актрисы Ольга Зверева и Лариса Брохман.