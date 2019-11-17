Шокирующую находку обсуждают в Сети жители сибирского города Саянска. Ранним утром в одном из дворов города прохожие обнаружили мужские ноги, торчащие из мусорного бака.
Не на шутку перепуганные саянцы решили, что кто-то выбросил на помойку труп человека.
Но все оказалось куда прозаичнее: при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это всего лишь… ноги от манекена. Причем, одетые в джинсы и обутые в обувь. Как они оказались в мусорном баке, остается только догадываться.
Фото "страшной" находки тут же разлетелось по соцсетям. В группе "Подслушано в Саянске" во "ВКонтакте" под постом с фото пользователи высказывают предположение, что это чья-то неудачная шутка.
"Кто-то решил подшутить над жителями. Честно, когда я это увидел, подумал, что кто-то труп на мусорку выбросил. Так ведь может и инфаркт схватить", — пишет аноним, опубликовавший фотографии "трупа".
"Чертовы наркоманы"! — возмущаются другие пользователи.
Большинство же подписчиков этот пост забавляет. Хотя, признаться, на первый взгляд все выглядит совсем не смешно. Впрочем, судите сами.
Фото: vk. com
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