Опрос пассажиров такси выявил главные претензии к водителям

Агентство "Драйвер" провело опрос 1700 пользователей основных агрегаторов и служб такси по всей стране и выяснило, какие именно претензии пассажиры предъявляют к поездкам и водителям. Об этом сообщает паблик "Время покажет".

Отметим, что в данных проблемах не всегда виноваты сами водители - им способствуют множество факторов. Например, это безответственное отношение частного бизнеса к организации работы, подбор кадров таксопарками, желание всех сторон сэкономить, низкий общий уровень культуры водителей и пассажиров.

Итак, лидером в списке претензий стала дороговизна поездок - пассажиры считают, что они должны быть сравнимы с их поездкой на общественном транспорте, только от и до нужных точек.

Второе место заняло "плохое знание русского языка" - чаще всего встречающееся у водителей-мигрантов из стран Азии.дерз

На третьем месте - "незнание города, зависимость от навигатора", которым страдают как гастарбайтеры, так и приехавшие из поселков и регионов россияне.

Четвертое место занимает обоснованная претензия - игнорирование ПДД. Это и прямые нарушения, и резкие маневры, перестроения, гонки к конечной точке.

Пятую строчку твердо оккупировали претензии к жульничеству и попыткам водителя заработать сверх тарифа и чаевых.

Оставшиеся две строки "негативного топа" поделили между собой "быдловатость" (таким образом пассажиры называют хамство, вонь в машине и ужасных внешний вид таксиста) и жалобы водителей на тяжелую работу.

Напомним, что ранее Профсоюз таксистов Москвы разработал инструкцию для пассажиров.

Также таксисты и пассажиры обменялись в соцсетях советами и хитростями - как не дать обмануть себя, не переплатить, но и не работать вхолостую.