Около 25% жителей РФ заявили о готовности повторно использовать пластиковые пакеты, чтобы сохранить окружающую среду. 41% опрошенных рассказали, что иногда используют пакеты повторно, а 32% всегда покупают новые пакеты. Такие данные опубликовал ВЦИОМ.
Из тех, кто готов повторно использовать пластиковые пакеты: 29% делают это из соображений экономии, а 27% респондентов хотят сохранить природу. Всего 9% россиян рассказали, что используют для похода за покупками специальные тканевые сумки. Примечательно, что 85% россиян готовы отказаться от пластиковых пакетов.
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