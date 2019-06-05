Каждый четвертый россиянин готов ходить в магазин со своим пакетом - ВЦИОМ

Около 25% жителей РФ заявили о готовности повторно использовать пластиковые пакеты, чтобы сохранить окружающую среду. 41% опрошенных рассказали, что иногда используют пакеты повторно, а 32% всегда покупают новые пакеты. Такие данные опубликовал ВЦИОМ.



Опасный пластик: как полиэтиленовые пакеты вредят планете / Новости от 03.10.2018 16:32

Из тех, кто готов повторно использовать пластиковые пакеты: 29% делают это из соображений экономии, а 27% респондентов хотят сохранить природу. Всего 9% россиян рассказали, что используют для похода за покупками специальные тканевые сумки. Примечательно, что 85% россиян готовы отказаться от пластиковых пакетов.