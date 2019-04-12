Число россиян, купивших участки на Луне, достигло 20 тысяч

Из 40 миллионов жителей земли, купивших сертификаты на владение участками лунной поверхности, оказалось 20 тысяч граждан России. 4 года назад в стране насчитывалось 13 тысяч обладателей таких бумаг.



Колонизация Луны - Первый Этап

Компании, торгующие лунной недвижимостью, просят за 1 акр (около 40 соток) 3 тысячи рублей — участки меньшей площади на продажу не выставляют. Границы своего участка владелец сертификата может увидеть в телескоп. Еще дешевле стоит поверхность Марса — ее оценили в 2,5 тысячи рублей за акр.

Российские законы не признают права собственности на других планетах, так что использовать такие бумаги в качестве залога по кредиту невозможно, а декларировать — не нужно. Но это не помешало депутату Заксобрания Ленинградской области Владимиру Петрову указать в своей декларации о доходах участок на Марсе и пять звезд.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о проекте изменений в международное законодательство, разработанном российским МИДом и Роскосмосом. Поправки предусматривают запрет на присвоение космических объектов и их ресурсов.

Источник фото: SpaceIL

Читайте также

Построить дачу на Луне

Пиратский захват: Луна не станет штатом США

На Луне планируется стоительство интернациональной деревни

Израильтяне колонизируют Луну