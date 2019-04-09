Рост на 66 процентов: в Генпрокуратуре назвали ущерб от коррупции за 2018 год

Материальный ущерб от коррупционных преступлений за минувший год составил 65,7 миллиарда рублей, что на 66% выше показателя 2017 года (39,6 миллиарда рублей). Об это сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные, представленные в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки для Совета Федерации.
За 2018 год также выросло и число сотрудников ФСБ России, уличенных в коррупции - с 17 до 39, уточняется в докладе. Количество коррумпированных сотрудников Следственного комитета за минувший год увеличилось с 21 до 29, сотрудников органов внутренних дел с 956 до 971. Всего же за 2018 год было выявлено около 16 тысяч коррупционеров, среди которых чуть больше 10 тысяч - это должностные лица.
По словам генпрокурора России, в целом работа по снижению последствий коррупции стала более эффективной. За 2018 год прокуроры добились возмещения 46,5 миллиарда рублей, тогда как в 2017 году этот показатель составил только 26,5 миллиарда рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за девять месяцев 2018 года прокурорские проверки выявили более 180 тысяч коррупционных нарушений в России. За это время обвинительные приговоры по уголовным делам были вынесены в отношении 8,5 тысяч человек.
По данным опроса ВЦИОМ "Коррупция в России: мониторинг", если десять лет назад, когда был принят федеральный закон "О противодействии коррупции", только 39% граждан заявляли, что видят результаты борьбы с коррупцией, то в текущем году их стало уже 55%.
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