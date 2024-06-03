"Из дворцов в кафе!": Орбакайте поет на днях рождениях за $30 тысяч

Музыкальная карьера Кристины Орбакайте за рубежом столкнулась с трудностями. Недавно певица выступала на дне рождения в небольшом кафе в Монако, а в Израиле ее ждут малые залы вместо больших стадионов.
По информации KP. RU, приглашение Орбакайте на частное мероприятие стоит около 30 тысяч долларов, что значительно меньше гонораров звезд первой величины в России. Ранее Кристина жила на две страны, но сейчас, из-за отмененных концертов в России, она оказалась в сложном финансовом положении.
Орбакайте принадлежит недвижимость в США и Москве, и она планирует сдавать жилье в аренду для компенсации потерь.
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