Яна Рудковская показала фигуру в полупрозрачном купальнике и передала привет пластическому хирургу: у нас получилось

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская продемонстрировала фигуру в купальнике.
Рудковская разместила в "Инстаграм"* фото на белоснежном песчаном пляже на фоне пальм. Она похвасталась хорошей фигурой в купальнике с полупрозрачными вставками.
Яна передала привет звёздному хирургу Тимуру Хайдарову.
"У нас с тобой всё получилось так, как я хотела", — написал под фото звезда шоу-бизнеса.
Ранее Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына.
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Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.