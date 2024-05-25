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Яна Рудковская показала фигуру в полупрозрачном купальнике и передала привет пластическому хирургу: у нас получилось

Яна Рудковская попозировала в купальнике и передала пример звёздному хирургу

0:39
Шоу-бизнес

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская продемонстрировала фигуру в купальнике.

Яна Рудковская попозировала в купальнике и передала пример звёздному хирургу
Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by Инстаграм Яны Рудковской is licensed under public doman

Рудковская разместила в "Инстаграм"* фото на белоснежном песчаном пляже на фоне пальм. Она похвасталась хорошей фигурой в купальнике с полупрозрачными вставками.

Яна передала привет звёздному хирургу Тимуру Хайдарову.

"У нас с тобой всё получилось так, как я хотела", — написал под фото звезда шоу-бизнеса.

Ранее Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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