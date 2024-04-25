Алсу откровенно прокомментировала сообщения о разводе

Певица Алсу заверила, что в ее отношениях с мужем все хорошо

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу впервые отреагировала на слухи о том, что она и ее муж Ян Абрамов больше не вместе. В беседе с артисткой Натальей Подольской она заверила, что эта информация не соответствует действительности.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

Алсу подчеркнула, что специально не реагировала на сплетни, так как реальную правду люди смогут узнать только от нее самой. Даже коллеги или знакомые могут что-то обсуждать, но это не будет связано с реальным положением дел.

"Вот только когда я это написала, тогда это будет правдой. Все остальное…Закрыли вопрос. У нас все хорошо", — высказалась звезда.

Слухи о расставании супругов впервые появились в прессе в 2023 году. Тогда в одном из постов певица пожаловалась на "стрессовые изменения", а затем стало известно, что Абрамов не присутствовал на дне рождении исполнительницы. А сама певица летом прошлого года появилась на публике без обручального кольца.

Ранее Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук появились вместе на публике после разрыва.