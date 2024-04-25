Все ради хайпа: вот зачем Харламов и Ковальчук воссоединились

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук появились в обнимку на публике

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Гарик Харламов и актриса Екатерина Ковальчук вместе появились на премьере фильма "Шпион на всю голову" и подтвердили, что дали своим отношениям второй шанс.

Фото: vk.com by шоу "Кстати" на платформе VK Видео is licensed under public domain

Стоит напомнить, что еще в феврале 2024 года комик говорил, что его сердце свободно.

На презентации фильма Харламов в беседе с журналистами рассказал, что они с Ковальчук сблизились на съемках фильма "Гусар". По его словам, они не первые и не последние, кого соединился съёмочная площадка.

В настоящее время, по словам шоумена, Ковальчук играет в картине вместе с Никитой Кологрвым. Он считает артиста "молодцом".

О причинах расставания с возлюбленной комик решил не говорить, Екатерина также не стала комментировать разлад в отношениях.

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