Все ради хайпа: вот зачем Харламов и Ковальчук воссоединились

Юморист Гарик Харламов и актриса Екатерина Ковальчук вместе появились на премьере фильма "Шпион на всю голову" и подтвердили, что дали своим отношениям второй шанс.
Стоит напомнить, что еще в феврале 2024 года комик говорил, что его сердце свободно.
На презентации фильма Харламов в беседе с журналистами рассказал, что они с Ковальчук сблизились на съемках фильма "Гусар". По его словам, они не первые и не последние, кого соединился съёмочная площадка.
В настоящее время, по словам шоумена, Ковальчук играет в картине вместе с Никитой Кологрвым. Он считает артиста "молодцом".
О причинах расставания с возлюбленной комик решил не говорить, Екатерина также не стала комментировать разлад в отношениях.
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