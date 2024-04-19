Садальский считает, что потерявшие свои деньги олигархи понесли заслуженное наказание

Садальский высказался о спасающих свои деньги за рубежом олигархах

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станисалав Садальский прокоментировал слова Дмитрия Пескова о подрывающей основы своей правовой системы Франции.

Фото: Openverse by Images_of_Money is licensed under CC BY 2.0

Садальский напомнил, что президент РФ предупреждал олигархов о ненадёжности хранения денег за рубежом.

"А предупреждал же ВВП — замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги. Вот вам и наказание", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр отметил, что эти бизнесмены не вызывают у него жалости.