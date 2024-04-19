Станисалав Садальский прокоментировал слова Дмитрия Пескова о подрывающей основы своей правовой системы Франции.
Садальский напомнил, что президент РФ предупреждал олигархов о ненадёжности хранения денег за рубежом.
"А предупреждал же ВВП — замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги. Вот вам и наказание", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёр отметил, что эти бизнесмены не вызывают у него жалости.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.