Ксения Собчак поведала захватывающую историю переехавшего в Москву миллионера, который инсценировал свою смерть в швейцарских Альпах.
Журналистка рассказала историю, которая достойна стать новым сценарием для Netflix.
"Шесть лет назад немецкий миллиардер пропал без вести в швейцарских горах, но на самом деле жив и счастливо проводит время в Москве с любовницей", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Собчак отметила, что миллионера зовут Карл-Эриван Хау. Бизнесмен, который заставил всех поверить в свою трагическую гибель, созванивался незадолго до пропажи с россиянкой Вероникой Ермиловой.
"Немецкая телекомпания RTL по итогам расследования вроде как обнаружила пропавшего в столице и подозревает и его самого, и его любовницу в связях с ФБР", — рассказала журналистка.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.