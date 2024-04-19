Собчак рассказала о скрывающемся в Москве немецком миллионере: счастливо проводит вреям с любовницей

Собчак рассказала невероятную историю о немецком миллионере, который скрывается в РФ

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поведала захватывающую историю переехавшего в Москву миллионера, который инсценировал свою смерть в швейцарских Альпах.

Фото: openverse by Syuqor7 is licensed under CC BY-ND 2.0

Журналистка рассказала историю, которая достойна стать новым сценарием для Netflix.

"Шесть лет назад немецкий миллиардер пропал без вести в швейцарских горах, но на самом деле жив и счастливо проводит время в Москве с любовницей", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак отметила, что миллионера зовут Карл-Эриван Хау. Бизнесмен, который заставил всех поверить в свою трагическую гибель, созванивался незадолго до пропажи с россиянкой Вероникой Ермиловой.