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Собчак призналась в любви к Пугачёвой

Ксения Собчак выпустила спецвыпуск на YouTube в честь 75-летия Аллы Пугачёвой

0:35
Шоу-бизнес

В честь 75-летия певицы Аллы Пугачевой, журналистка Ксения Собчак выпустила спецвыпуск на своем YouTube-канале.

Ксения Собчак выпустила спецвыпуск на YouTube в честь 75-летия Аллы Пугачёвой
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

В этом видео Собчак выразила свою любовь и уважение к Примадонне, подчеркнув ее трудные испытания за последние два года. Она обратилась к Пугачевой с пожеланиями и уверенностью в том, что время расставит все по своим местам.

Собчак также отметила других звезд, таких как Лолита, Манижа и Татьяна Тарасова, которые также высказывали свое уважение к певице.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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