Собчак призналась в любви к Пугачёвой

В честь 75-летия певицы Аллы Пугачевой, журналистка Ксения Собчак выпустила спецвыпуск на своем YouTube-канале.
В этом видео Собчак выразила свою любовь и уважение к Примадонне, подчеркнув ее трудные испытания за последние два года. Она обратилась к Пугачевой с пожеланиями и уверенностью в том, что время расставит все по своим местам.
Собчак также отметила других звезд, таких как Лолита, Манижа и Татьяна Тарасова, которые также высказывали свое уважение к певице.
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