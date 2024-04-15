Собчак призналась в любви к Пугачёвой

Ксения Собчак выпустила спецвыпуск на YouTube в честь 75-летия Аллы Пугачёвой

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В честь 75-летия певицы Аллы Пугачевой, журналистка Ксения Собчак выпустила спецвыпуск на своем YouTube-канале.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

В этом видео Собчак выразила свою любовь и уважение к Примадонне, подчеркнув ее трудные испытания за последние два года. Она обратилась к Пугачевой с пожеланиями и уверенностью в том, что время расставит все по своим местам.

Собчак также отметила других звезд, таких как Лолита, Манижа и Татьяна Тарасова, которые также высказывали свое уважение к певице.