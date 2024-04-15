Анастасия Волочкова перечислила свои требование к потенциальному избраннику

Анастасия Волочкова рассказала, каким должен быть мужчина её мечты.
Анастасия Волочкова перечислила главные требования к потенциальному возлюбленному.
Звезда балета объяснила, что её избранник должен быть добропорядочен, добр и искренен.
"Если говорить о человеке, который будет моим мужем, конечно, он должен быть самодостаточным и иметь финансовый достаток", — объяснила экс-прима Большого театра в шоу "Дерзкая готовка" с Ляйсан Утяшевой.
Анастасия также ждёт, что её избранник будет красив, молод и сексуален.
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.