Анастасия Волочкова перечислила свои требование к потенциальному избраннику

Волочкова объяснила, мужчину с какими качествами она ждёт

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рассказала, каким должен быть мужчина её мечты.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Анастасия Волочкова перечислила главные требования к потенциальному возлюбленному.

Звезда балета объяснила, что её избранник должен быть добропорядочен, добр и искренен.

"Если говорить о человеке, который будет моим мужем, конечно, он должен быть самодостаточным и иметь финансовый достаток", — объяснила экс-прима Большого театра в шоу "Дерзкая готовка" с Ляйсан Утяшевой.

Анастасия также ждёт, что её избранник будет красив, молод и сексуален.