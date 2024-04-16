Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-3 лайфхака, как замаскировать неприглядные трубы
В России планируют создать социальную сеть для водителей
Курица с картошкой в мультиварке: сытное блюдо для семейного ужина
Nature: ИИ превзошёл человеческие возможности в решении сложных задач
Кинологи ответили, кто будет в опасности, если собака встретит ежа
Чем подкормить сливу весной?
Стюардессы назвали напиток, который лучше не употреблять в самолете
Тренер рассказала, как научиться делать двойные прыжки на скакалке
Ученые ответили, почему кошка не любит, когда ей смотрят в глаза
Хованский назвал скуфами звезд. Вот, кого он включил в список

Юрий Хованский считает скуфами Гарика Харламова и Сергея Бурунова

0:53
Шоу-бизнес

В интервью для YouTube-канала "Вписка" известный российский блогер Юрий Хованский заявил, что считает скуфами комика Гарика Харламова и актера Сергея Бурунова.

Юрий Хованский считает скуфами Гарика Харламова и Сергея Бурунова
Фото: инстаграм аккаунт Юрия Хованского

Хованский согласился с утверждением журналиста о том, что после пересадки бороды его стали называть скуфом, и выразил уважение к этому статусу, называя его крутым.

Он также упомянул других известных личностей, включая американского актера Леонардо Ди Каприо и блогера Илью Мэддисона, как примеры скуфов. Пересадка бороды Хованским стала известна 19 февраля, и он рассказал, что изначально она будет выглядеть неестественно. В сентябре 2022 года Хованский и его супруга эмигрировали из России в Сербию, объясняя это желанием избежать призыва в военкомат.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос" Дмитрий Плотников Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Последние материалы
В России планируют создать социальную сеть для водителей
Курица с картошкой в мультиварке: сытное блюдо для семейного ужина
Nature: ИИ превзошёл человеческие возможности в решении сложных задач
Кинологи ответили, кто будет в опасности, если собака встретит ежа
Юрий Хованский считает скуфами Гарика Харламова и Сергея Бурунова
Чем подкормить сливу весной?
Стюардессы назвали напиток, который лучше не употреблять в самолете
Тренер рассказала, как научиться делать двойные прыжки на скакалке
Ученые ответили, почему кошка не любит, когда ей смотрят в глаза
Музыкальный критик разочарован: новый альбом Аллы Пугачёвой вызвал негативную реакцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников