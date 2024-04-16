Хованский назвал скуфами звезд. Вот, кого он включил в список

Юрий Хованский считает скуфами Гарика Харламова и Сергея Бурунова

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью для YouTube-канала "Вписка" известный российский блогер Юрий Хованский заявил, что считает скуфами комика Гарика Харламова и актера Сергея Бурунова.

Фото: инстаграм аккаунт Юрия Хованского

Хованский согласился с утверждением журналиста о том, что после пересадки бороды его стали называть скуфом, и выразил уважение к этому статусу, называя его крутым.

Он также упомянул других известных личностей, включая американского актера Леонардо Ди Каприо и блогера Илью Мэддисона, как примеры скуфов. Пересадка бороды Хованским стала известна 19 февраля, и он рассказал, что изначально она будет выглядеть неестественно. В сентябре 2022 года Хованский и его супруга эмигрировали из России в Сербию, объясняя это желанием избежать призыва в военкомат.