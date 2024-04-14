Лера Кудрявцева показала 34-летнего сына от музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка

Лера Кудрявцева обратилась к взрослому сыну в день его рождения

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева написала трогательные слова поздравления в честь дня рождения сына Жана.

Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public domain

Кудрявцева опубликовала в Инстаграм* снимок со взрослым наследником. Жану исполнилось 34 года. Отцом парня является первый муж звезды ТВ, барабанщик группы "Ласковый май" Сергей Ленюк.

"Сынуля! Родной, любимый! С днем рождения! Счастья каждую минуту! Люблю до неба и выше", — подписала совместное фото с сыном телеведущая.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что её шестилятняя дочка Маша от хоккеиста Игоря Макарова написала свою книгу сказок.

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