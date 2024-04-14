Лера Кудрявцева показала 34-летнего сына от музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка

Телеведущая Лера Кудрявцева написала трогательные слова поздравления в честь дня рождения сына Жана.
Кудрявцева опубликовала в Инстаграм* снимок со взрослым наследником. Жану исполнилось 34 года. Отцом парня является первый муж звезды ТВ, барабанщик группы "Ласковый май" Сергей Ленюк.
"Сынуля! Родной, любимый! С днем рождения! Счастья каждую минуту! Люблю до неба и выше", — подписала совместное фото с сыном телеведущая.
Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что её шестилятняя дочка Маша от хоккеиста Игоря Макарова написала свою книгу сказок.
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