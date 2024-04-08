Стало известно, кто скрывался в костюме кактуса в шоу "Маска"

Выяснилось, кто прятался в костюме катуса в шоу "Маска"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В шоу "Маска" разоблачили артистку, прятавшуюся в костюме кактуса.

Фото: https://vk.com/iowa by ВК-аккаунт Кати Иванчиковой is licensed under public domain

Звезде в костюме кактуса не удалось долго водить за нос членов жюри шоу "Маска". В очередном выпуске шоу Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, певица Валерия и Сергей Лазарев вывели на чистую воду колючего конкурсанта.

В костюме кактуса скрывалась солистка группы IOWA Катя Иванчикова.

"Вы не представляете, как мне сейчас грустно. Я — это она, я её вижу во сне, я её вижу в медитациях, у меня открылся третий глаз", — сказалась певица, прощаясь со зрителями проекта.

Ранее певица Миа Бойко, скрывавшаяся под маской Арлекина, высказалась о своём разоблачении на шоу "Маска".