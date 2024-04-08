Стало известно, кто скрывался в костюме кактуса в шоу "Маска"

В шоу "Маска" разоблачили артистку, прятавшуюся в костюме кактуса.
Звезде в костюме кактуса не удалось долго водить за нос членов жюри шоу "Маска". В очередном выпуске шоу Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, певица Валерия и Сергей Лазарев вывели на чистую воду колючего конкурсанта.
В костюме кактуса скрывалась солистка группы IOWA Катя Иванчикова.
"Вы не представляете, как мне сейчас грустно. Я — это она, я её вижу во сне, я её вижу в медитациях, у меня открылся третий глаз", — сказалась певица, прощаясь со зрителями проекта.
Ранее певица Миа Бойко, скрывавшаяся под маской Арлекина, высказалась о своём разоблачении на шоу "Маска".
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.