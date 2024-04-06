Певица Миа Бойко высказалась о своём разоблачении на шоу "Маска"

Певица Миа Бойко прокомментировала свой опыт участия в шоу "Маска".
Моа Бойко выбыла с проекта после того, как её разоблачил Сергей Лазарев. Певица скрывалась под маской Арлекина.
"Все выпуски я водила за нос членов жюри, а эту песню захотела спеть своим голосом, потому что эту песню я чувствовала именно так. Но пришёл дорогой Сережа Лазарев, а он не мог меня не отгадать", — написала звезда в своём Инстаграм*.
Ранее сообщалось, ч то члены жюри шоу "Маска" угадали, кто прятался под маской Арлекина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.