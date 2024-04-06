Певица Миа Бойко высказалась о своём разоблачении на шоу "Маска"

Певица Миа Бойко рассказала о своём участии в шоу "Маска"

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Певица Миа Бойко прокомментировала свой опыт участия в шоу "Маска".

Фото: https://vk.com/miaboyka47 by ВК-аккаунт Миа Бойко is licensed under public domain

Моа Бойко выбыла с проекта после того, как её разоблачил Сергей Лазарев. Певица скрывалась под маской Арлекина.

"Все выпуски я водила за нос членов жюри, а эту песню захотела спеть своим голосом, потому что эту песню я чувствовала именно так. Но пришёл дорогой Сережа Лазарев, а он не мог меня не отгадать", — написала звезда в своём Инстаграм*.

Ранее сообщалось, ч то члены жюри шоу "Маска" угадали, кто прятался под маской Арлекина.

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