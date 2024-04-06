Решетова рассказала о вещи в гардеробе, которую не меняет уже 15 лет

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Модель Анастасия Решетова носит лосины 15 лет

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Шоу-бизнес

Модель и блогерша Анастасия Решетова в своем блоге поделилась серией снимков в лосинах и призналась, что носит их уже 15 лет.

Модель Анастасия Решетова носит лосины 15 лет
Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Она показала несколько образов с лосинами — например, черные легенды, топ с высоким горлом и кроссовки.

"15 лет уже хожу в лосинах. Стабильность — признак мастерства", — написала Решетова.

Анастасия Решетова воспитывает сына Ратмира от рэпера Тимати, с которым шесть лет состояла в романтических отношениях. В настоящее время музыкант встречается с моделью Валентиной Ивановой, которую мать артиста считает "открытой и искренней".

Решетова отмечала, что долгое время не могла привести фигуру в порядок после рождения сына. Впоследствии она ограничила себя в питании и стала усердно заниматься спортом.

Ранее Мария Тарасова рассказала, как питается после рождения сына.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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