Решетова рассказала о вещи в гардеробе, которую не меняет уже 15 лет

Модель и блогерша Анастасия Решетова в своем блоге поделилась серией снимков в лосинах и призналась, что носит их уже 15 лет.
Она показала несколько образов с лосинами — например, черные легенды, топ с высоким горлом и кроссовки.
"15 лет уже хожу в лосинах. Стабильность — признак мастерства", — написала Решетова.
Анастасия Решетова воспитывает сына Ратмира от рэпера Тимати, с которым шесть лет состояла в романтических отношениях. В настоящее время музыкант встречается с моделью Валентиной Ивановой, которую мать артиста считает "открытой и искренней".
Решетова отмечала, что долгое время не могла привести фигуру в порядок после рождения сына. Впоследствии она ограничила себя в питании и стала усердно заниматься спортом.
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