Оставшийся без рекламы журналист Юрий Дудь* назвал Россию прекрасной страной

Журналист Юрий Дудь* объяснил, как собирается выкручиваться из ситуации с запретом рекламы у иноагентов.
Дудь* рассказал, что зрители смотрели рекламу на его канале в обмен на качественный контент, который он делал со своей командой.
Он заявил, что иноагентам запретили размещать рекламу люди, "захватившие в России власть".
"Неприятно и неудобно, но пока — не повод отчаиваться", — выразил свою позицию блогер.
Он отметил, что в мире остаются много бизнесменов, не имеющих юридических связей с Россией.
Журналист назвал Россию прекрасной страной, но безумным государством.
Дудь* обратился к подписчикам с просьбой посоветовать потенциальных рекламодателей.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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