Оставшийся без рекламы журналист Юрий Дудь* назвал Россию прекрасной страной

Потерявший рекламу Юрий Дудь* озвучил план по спасению своего бизнеса

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Юрий Дудь* объяснил, как собирается выкручиваться из ситуации с запретом рекламы у иноагентов.

Фото: Инстаграм Дудя

Дудь* рассказал, что зрители смотрели рекламу на его канале в обмен на качественный контент, который он делал со своей командой.

Он заявил, что иноагентам запретили размещать рекламу люди, "захватившие в России власть".

"Неприятно и неудобно, но пока — не повод отчаиваться", — выразил свою позицию блогер.

Он отметил, что в мире остаются много бизнесменов, не имеющих юридических связей с Россией.

Журналист назвал Россию прекрасной страной, но безумным государством.

Дудь* обратился к подписчикам с просьбой посоветовать потенциальных рекламодателей.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом