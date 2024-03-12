Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Щавель — многолетнее растение с вкусными листьями
Автомеханик раскрыл, как долго можно не менять масло в АКПП
Никита Daxak Кузьмин теперь выступает за команду Ninja Penguins
Джабаров: РФ воспользуется любыми видами вооружения при агрессии НАТО
От этих болезней защитит собака
Финансовый аналитик Антонов назвал возможные причины ослабления турецкой лиры
Зрители могут не увидеть матч между Россией и Сербией на федеральном канале
Пермская актриса Катерина Шпица пожаловалась на свою невостребованность в кино
Почему кошка внезапно начинает бегать по дому
Оставшийся без рекламы журналист Юрий Дудь* назвал Россию прекрасной страной

Потерявший рекламу Юрий Дудь* озвучил план по спасению своего бизнеса

0:45
Шоу-бизнес

Журналист Юрий Дудь* объяснил, как собирается выкручиваться из ситуации с запретом рекламы у иноагентов.

Потерявший рекламу Юрий Дудь* озвучил план по спасению своего бизнеса
Фото: Инстаграм Дудя

Дудь* рассказал, что зрители смотрели рекламу на его канале в обмен на качественный контент, который он делал со своей командой.

Он заявил, что иноагентам запретили размещать рекламу люди, "захватившие в России власть".

"Неприятно и неудобно, но пока — не повод отчаиваться", — выразил свою позицию блогер.

Он отметил, что в мире остаются много бизнесменов, не имеющих юридических связей с Россией.

Журналист назвал Россию прекрасной страной, но безумным государством.

Дудь* обратился к подписчикам с просьбой посоветовать потенциальных рекламодателей.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова Подбитые танки "Абрамс" становятся символом победы России в СВО Андрей Николаев
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Последние материалы
Политик Майерова: чехи хотят прекращения конфликта на Украине
Тренер Тарасова уверена, что допинг Валиева могла получить только из рук тренера
Эксперт описала дополнительные продукты при оформлении ОСАГО
Как сохранить здоровье весной: советы врача о рационе и витаминных добавках
Российские либералы торжествуют по поводу рухнувшего самолёта Ил-76
Шарий заявил, что получил ответ от спецслужб России в связи с расследованием покушения на него
Геймер Матье ZywOo Эрбо продолжит играть за клуб Team Vitality до конца следующего года
Эксперт Широв заявил, что в России выстроена эффективная экономика
Что известно о коте, сыгравшем Бегемота в новой экранизации "Мастера и Маргариты"
Блогер Шарий хочет обратиться к России за расследованием покушения на него в Испании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников