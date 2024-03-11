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Филипп Киркоров просит режиссера включить его в новый сезон сериала: "Слово короля. Стразы на асфальте"

Филипп Киркоров обратился к режиссеру Жоре Крыжовникову с просьбой о съемках в новом сезоне сериала

0:36
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выразил желание сняться в новом сезоне сериала "Слово пацана". Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова. Он предложил назвать второй сезон "Слово короля. Стразы на асфальте" и высоко оценил работу Крыжовникова.

Филипп Киркоров обратился к режиссеру Жоре Крыжовникову с просьбой о съемках в новом сезоне сериала
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Киркоров также выделил актера Никиту Кологривого, считая его классным и харизматичным. Премьера первой серии сериала состоялась в ноябре 2023 года, а режиссер планировал создать три сезона, посвященных определенным годам, однако сейчас он сделал паузу от проекта.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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