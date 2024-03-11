Филипп Киркоров просит режиссера включить его в новый сезон сериала: "Слово короля. Стразы на асфальте"

Филипп Киркоров выразил желание сняться в новом сезоне сериала "Слово пацана". Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова. Он предложил назвать второй сезон "Слово короля. Стразы на асфальте" и высоко оценил работу Крыжовникова.
Киркоров также выделил актера Никиту Кологривого, считая его классным и харизматичным. Премьера первой серии сериала состоялась в ноябре 2023 года, а режиссер планировал создать три сезона, посвященных определенным годам, однако сейчас он сделал паузу от проекта.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.