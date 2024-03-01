Рэпер Канье Уэст пояился на публике в футболке с надписью на русском языке старославянским шрифтом

Американский рэпер Канье Уэст порадовал русскоязычную публику одеждой с фразой на русском языке.
Музыкант США появился на публике в серой футболке, на которой красовалась надпись: "Чёрные псы". Буквы на одежде рэпера стилизованы под старославянский шрифт.
Англоязычные поклонники Канье Уэста стали спорить, что именно означает данная надпись. Они заподозрили в выборе наряда рэпером "русский след".
Объяснение пристрастию рэпера США к старославянской письменности можно найти в том, что Уэст активно сотрудничает с русским дизайнером Гошей Рубчинским.
Ранее сообщалось, что звезда сериала "Слово пацана" Ярослав Могильников снялся в мерче Канье Уэста.
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