Рэпер Канье Уэст пояился на публике в футболке с надписью на русском языке старославянским шрифтом

Рэпер Канье Уэст вышел в свет в футболке с русской надписью

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский рэпер Канье Уэст порадовал русскоязычную публику одеждой с фразой на русском языке.

Фото: Инстаграм Канье Уэста

Музыкант США появился на публике в серой футболке, на которой красовалась надпись: "Чёрные псы". Буквы на одежде рэпера стилизованы под старославянский шрифт.

Англоязычные поклонники Канье Уэста стали спорить, что именно означает данная надпись. Они заподозрили в выборе наряда рэпером "русский след".

Объяснение пристрастию рэпера США к старославянской письменности можно найти в том, что Уэст активно сотрудничает с русским дизайнером Гошей Рубчинским.

Ранее сообщалось, что звезда сериала "Слово пацана" Ярослав Могильников снялся в мерче Канье Уэста.