Марафон из СИЗО: Блиновская обещает раскрыть правду о своем задержании и работе над ошибками

На официальном сайте Блиновской появилось объявление о запуске марафона из СИЗО, где обещается раскрыть правду о её задержании и работе над ошибками. Анонс написан в стиле самой блогерши, призывающей к осознанности и ценности каждого момента в жизни.
Однако адвокат Блиновской заявил, что сайт был взломан, и они готовят заявление в полицию, что стало уже пятым случаем взлома соцсетей блогерши. В настоящее время Блиновская находится в камере СИЗО без доступа в интернет, что подтверждает ограниченные возможности общения с фанатами.
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