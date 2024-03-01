Марафон из СИЗО: Блиновская обещает раскрыть правду о своем задержании и работе над ошибками

От имени Блиновской запустили марафон из СИЗО

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На официальном сайте Блиновской появилось объявление о запуске марафона из СИЗО, где обещается раскрыть правду о её задержании и работе над ошибками. Анонс написан в стиле самой блогерши, призывающей к осознанности и ценности каждого момента в жизни.

Фото: vk.com by Елена Блиновская is licensed under Фото взято из доступных источников

Однако адвокат Блиновской заявил, что сайт был взломан, и они готовят заявление в полицию, что стало уже пятым случаем взлома соцсетей блогерши. В настоящее время Блиновская находится в камере СИЗО без доступа в интернет, что подтверждает ограниченные возможности общения с фанатами.