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“Подставила”: Суд в Москве рассмотрит иск на $1 млрд к МТС за "голую вечеринку" Ивлеевой

Суд в Москве рассмотрит иск на $1 млрд к МТС из-за "голой" вечеринки блогера Ивлеевой

1:28
Шоу-бизнес

Сегодня на заседании Таганского суда Москвы будет обсуждаться иск к МТС на один млрд долларов из-за пресловутой "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой, передаёт РИА Новости. Истцом выступает Александр Трещев. Он подал иск против компании и против знаменитости, организовавшей вечеринку, но суд убрал девушку из ответчиков. Это третий иск от истца, два предыдущих суд отверг. Истец требует, чтобы ответчик перечислил вышеназванную сумму в фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества".

Суд в Москве рассмотрит иск на млрд к МТС из-за "голой" вечеринки блогера Ивлеевой
Фото: vk.com by Анастасия Ивлеева is licensed under public domain

До этого подобное исковое заявление было подано в отношении Ивлеевой и собственника клуба "Мутабор", в котором прошло мероприятие. Истцом выступила Анастасия Пак, которая требовала от каждого из ответчиков перевести в тот же фонд компенсацию в размере миллиарда. Также судом рассматривается иск Олега Останина, требующего от МТС компенсацию морального вреда на сумму 10 миллионов рублей.

В МТС отметили, что не имеют отношения к скандальному мероприятию, состоявшемуся в конце декабря 2023 года. Оператор подчеркнул, что не спонсировал и не организовывал вечеринку.

До этого Ивлеева отреагировала на критику в Сети в своём Telegram-канале. Она пожаловалась на то, что многие восхищаются западными артистами в таких же нарядах, а российских звёзд за это же называют развратными и опустившимися.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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