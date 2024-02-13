В Подмосковье сорвали концерты Олега Газманова

Олег Газманов отменил концерты в подмосковных городах из-за проблем с контрактами

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Концерты Олега Газманова в Зеленограде и Красногорске отменены.

Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Чуприна

10 и 11 февраля должны были состояться концерты в Зеленограде и Красногорске. Однако стало известно, что они отменены, о чём певец сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте". Причиной отмены концертов стало отсутствие договора с учреждениями городов о проведении концертов.

Олег Газманов — народный артист России, знаменитый своими патриотическими песнями "Господа офицеры", "Есаул", "Я родился в СССР" и другими. Его творчество направлено на поддержание традиционных ценностей: любви к Родине и семье, уважения к отечественной истории.

В связи с активной поддержкой СВО на Украине Олег Газманов находится под санкциями стран "коллективного Запада".