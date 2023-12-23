Умер 44-летний российский актёр Алексей Черных

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На возрасте 44 лет скончался российский актёр Алексей Черных. Этой новостью поделилась его коллега Екатерина Соломатина в трогательной записи в социальных сетях.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Трагическая новость появилась в посте 23 декабря, где Соломатина коротко рассказала об уходе актёра. Она призналась, что потеря друга сильно её поразила, и обратилась к неравнодушным с просьбой помочь матери Черных финансово для перевозки его тела на родину и организации похорон.

В своем трогательном прощании она выразила скорбь.

Черных, известный своими ролями в криминальных сериалах, таких как "Глухарь", "Ищейка" и "Мент в законе", а также своей работой над озвучкой зарубежных фильмов, оставил след в мире искусства.