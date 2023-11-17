Однажды дочь Григория Лепса, Инга, решила испытать свои силы в слепых прослушиваниях шоу "Голос". Но ее отец, занимавший тогда роль наставника, не был в восторге от этой идеи. Тем не менее, несмотря на это, он поддерживает близкие отношения с наследницей от первого брака.
Премьера спектакля, в котором участвовала Инга, прошла без участия ее знаменитого отца. Григорий Лепс, будучи чрезвычайно занятым, не мог найти время в своем загруженном графике для того, чтобы посетить театр. Тем не менее, он отмечает, что актерские способности Инги весьма впечатляют.
Григорий Лепс поделился своим мнением: "У нее не совсем актерское образование. Актерские навыки у нее второстепенные. Ее муж — известный театральный деятель, который занимается этим профессионально уже долгое время, и у него это отлично получается, насколько я знаю", — передает слова Лепса WomanHit.
Напомним, что Инга вышла замуж весной прошлого года. Ее избранником стал режиссер Михаил Плутахин.
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