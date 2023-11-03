Примадонна Алла Пугачева и Максим Галкин* разводятся — заявление известного шоумена

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Впезапный приезд Аллы Пугачевой в Россию вызвал много спекуляций и домыслов. Шоумен Стас Барецкий высказал свою версию о том, что Алла вернулась, чтобы отменить сделку по продаже замка в деревне Грязи и обсудить вопрос о разводе с Максимом Галкиным*. Якобы Алла Пугачева планирует остаться в России.

Фото: Инстаграм Аллы Пугачёвой

Однако на данный момент нет публичных заявлений от самой Пугачевой или Галкина*.

«Я знаю, что она вернулась, я уже разговаривал с Аллой Борисовной. Она просит нас отменить сделку с замком... Она навсегда. У нее развод с Галкиным*. Конечно, они разводятся, это все сведующие люди уже знают», — рассказал шоумен.

*Признан иностранным агентом в РФ.

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